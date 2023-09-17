Карпин считает, что «Ростов» в первом тайме с «Балтикой» хорошо играл

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в 8-м туре чемпионата России с «Балтикой» (2:2).

«В первом тайме был абсолютно нормальынй футбол. Обе команды прессингующие, прессинговали хорошо. Поэтому приходилось играть в более прямолинейный футбол. Нормально», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

После 8 туров РПЛ «Балтика» с 4 очками находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. «Ростов» располагается на 11-м месте, набрав 8 очков. В этом сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.