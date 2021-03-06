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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин рассказал, когда Мамаев сможет выйти на поле

21:54
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:0) подвел итоги встречи.

— Насколько матч против «Сочи» принципиален для вас как для тренера и для футболистов?

— Ровно также, как и с «Зенитом», как и с «Химками» в следующем туре.

— О чем подумали, когда увидели снегопад перед игрой? Пришлось корректировать план на игру?

— Да, конечно. Пришлось корректировать то, что тренировали всю неделю. Особенно сказывалось первые минут 20-30, потом поле стало лучше.

— Алеесами сыграл надежно в центре обороны. Стоит его ждать в дальнейшем на этой позиции, или разница в росте с Осипенко в 7 сантиметров критична?

— Исходя из того, что сегодня видели — не столь критичен рост. Правильно занимать позицию гораздо важнее. В следующем матче не примет участие Хаджикадунич, поэтому Алеесами может продолжить выступать.

— Как идет процесс восстановления Мамаева? Есть шанс, что он сыграет в этом сезоне?

— Процесс идет своим чередом, надеемся, что он сможет сыграть.

Напомним, в этом сезоне 32-летний Мамаев, в декабре перенесший операцию, сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14260

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