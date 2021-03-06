Карпин рассказал, когда Мамаев сможет выйти на поле
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:0) подвел итоги встречи.
— Насколько матч против «Сочи» принципиален для вас как для тренера и для футболистов?
— Ровно также, как и с «Зенитом», как и с «Химками» в следующем туре.
— О чем подумали, когда увидели снегопад перед игрой? Пришлось корректировать план на игру?
— Да, конечно. Пришлось корректировать то, что тренировали всю неделю. Особенно сказывалось первые минут 20-30, потом поле стало лучше.
— Алеесами сыграл надежно в центре обороны. Стоит его ждать в дальнейшем на этой позиции, или разница в росте с Осипенко в 7 сантиметров критична?
— Исходя из того, что сегодня видели — не столь критичен рост. Правильно занимать позицию гораздо важнее. В следующем матче не примет участие Хаджикадунич, поэтому Алеесами может продолжить выступать.
— Как идет процесс восстановления Мамаева? Есть шанс, что он сыграет в этом сезоне?
— Процесс идет своим чередом, надеемся, что он сможет сыграть.
Напомним, в этом сезоне 32-летний Мамаев, в декабре перенесший операцию, сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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