Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч «Урал» — «Уфа» пройдет без использования офсайдных линий VAR из-за неготовности стадиона

11:46
Теги:

Матч 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Уфой» пройдет без использования офсайдных линий VAR, сообщает РФС.

Такое решение принято по причине неготовности стадиона. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.

Матч «Урал» — «Уфа» пройдет в Екатеринбурге 7 марта и начнется в 14:00 мск.

Урал — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир