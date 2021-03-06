Карпин: «Результатом не удовлетворен»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:0) отметил, что недоволен результатом.
«Результатом не удовлетворен. Естественно, нет. Если вы игру смотрели, сами все видели. У нас были моменты, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — У соперника, за исключением стандартов, а также попадания Заболотного в штангу, больше опасных ударов вспомнить не могу.
У нас, особенно в первом тайме, были стопроцентные моменты.
Алеесами? Без проблем справился. С Заболотным тяжело бороться, но он без проблем справился. Он опытный игрок, команда и так слишком молодая, поэтому сделали выбор в пользу него".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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