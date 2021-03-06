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Карпин: «Результатом не удовлетворен»

21:32
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:0) отметил, что недоволен результатом.

«Результатом не удовлетворен. Естественно, нет. Если вы игру смотрели, сами все видели. У нас были моменты, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — У соперника, за исключением стандартов, а также попадания Заболотного в штангу, больше опасных ударов вспомнить не могу.

У нас, особенно в первом тайме, были стопроцентные моменты.

Алеесами? Без проблем справился. С Заболотным тяжело бороться, но он без проблем справился. Он опытный игрок, команда и так слишком молодая, поэтому сделали выбор в пользу него".

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