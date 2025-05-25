Семак заявил, что спокойно относится к слухам о его будущем в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи про его будущее в питерской команде.

«Я к этому спокойно отношусь. Слухи с первого моего года работы в «Зените» и разговоры одни и те же. Говорят первый год нельзя выигрывать, второй, третий... Мы делаем свою работу. Касаемо результатов и достижений, руководство принимает решение о том или ином сотруднике. Я — не исключение. Поэтому работаю», — сказал Семак «СЭ».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством 49-летнего тренера питерская команда шесть раз выигрывала РПЛ, дважды становилась обладателем Кубка России и пять раз — победителем Суперкубка страны. В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в чемпионате России.