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Карпин пошутил о своем падении на тренировке: «Это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется»

15:46
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пошутил о своем падении во время тренировки.

Специалист опубликовал у себя в Instagram видео, в котором он не заметил натянутую на поле веревку и упал на газон.

«Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется», — подписал пост Карпин.

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