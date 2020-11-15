Карпин пошутил о своем падении на тренировке: «Это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пошутил о своем падении во время тренировки.
Специалист опубликовал у себя в Instagram видео, в котором он не заметил натянутую на поле веревку и упал на газон.
«Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется», — подписал пост Карпин.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.