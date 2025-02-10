ЦСКА — «Краснодар»: Сперцян, Кордоба, Пьянич и Обляков выйдут с первых минут

ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы перед матчем за третье место в Winline Зимнем кубке РПЛ. Начало игры — в 19.30 мск.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Зделар, Пьянич, Кисляк, Обляков, Койта, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Боков, Круговой, Лукин, Рядно, Абдулкадыров, Гайич, Бистрович, Мухин, Жемалетдинов, Файзуллаев, Бандикян, Глебов, Сериков, Вакулич, Шуманский, Гуарирапа.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кастаньо, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Запасные: Дюпин, Ладоха, Кайо, Гонсалес, Кривцов, Козлов, Смолов, Газинский, Ларионов, Хмарин, Бекетов.