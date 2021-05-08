Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин опубликовал фото с гимнастом Нагорным: «Через пару месяцев поболеем за «нашего» человека»

17:38
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил в Instagram фото с двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике Никитой Нагорным.

«Через пару месяцев будем болеть за «нашего» человека, а пока Никита Нагорный болеет за нас», - написал Карпин в посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

24-летний Нагорный завоевал две золотые и две серебряные медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2021 года в Базеле. Он выступит на Олимпиаде в Токио-2020, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

10 мая «Ростов» сыграет с «Уралом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Почему Россия опять осталась без золота? И почему сборной руководил именно этот тренер
Какие приметы привлекают богатство и удачу в дом
Экс-чемпион мира по тхэквондо потерял ногу после прививки AstraZeneca
Дайвер рассказал о 30-летней дружбе с рыбой, которую он выходил

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд