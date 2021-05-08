Карпин опубликовал фото с гимнастом Нагорным: «Через пару месяцев поболеем за «нашего» человека»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил в Instagram фото с двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике Никитой Нагорным.
«Через пару месяцев будем болеть за «нашего» человека, а пока Никита Нагорный болеет за нас», - написал Карпин в посте.
24-летний Нагорный завоевал две золотые и две серебряные медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2021 года в Базеле. Он выступит на Олимпиаде в Токио-2020, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.
10 мая «Ростов» сыграет с «Уралом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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