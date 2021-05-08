Карпин опубликовал фото с гимнастом Нагорным: «Через пару месяцев поболеем за «нашего» человека»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил в Instagram фото с двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике Никитой Нагорным.

«Через пару месяцев будем болеть за «нашего» человека, а пока Никита Нагорный болеет за нас», - написал Карпин в посте.

24-летний Нагорный завоевал две золотые и две серебряные медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2021 года в Базеле. Он выступит на Олимпиаде в Токио-2020, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

10 мая «Ростов» сыграет с «Уралом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Начало – в 16:30 по московскому времени.