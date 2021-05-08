Хавбек «Зенита» Ерохин назвал «Уфу» крепкой командой после ничейного матча в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уфой» (0:0) подвел итоги встречи. Игра прошла в Уфе.

«Это крепкая команда, которая уже не первый год играет в Премьер-лиге и всегда доставляет много проблем лидерам, да и сами они часто стремятся в зону еврокубков. Этот сезон, конечно, для них тяжело сложился, но последние матчи они достаточно качественно проводили и забили много мячей — например, с тем же «Спартаком», — приводит слова Ерохина пресс-служба сине-бело-голубых.

Досрочно ставший чемпионом России «Зенит» с 62 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 14-я строчка и 22 балла.