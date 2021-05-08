Хавбек «Зенита» Ерохин назвал «Уфу» крепкой командой после ничейного матча в РПЛ
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уфой» (0:0) подвел итоги встречи. Игра прошла в Уфе.
«Это крепкая команда, которая уже не первый год играет в Премьер-лиге и всегда доставляет много проблем лидерам, да и сами они часто стремятся в зону еврокубков. Этот сезон, конечно, для них тяжело сложился, но последние матчи они достаточно качественно проводили и забили много мячей — например, с тем же «Спартаком», — приводит слова Ерохина пресс-служба сине-бело-голубых.
Досрочно ставший чемпионом России «Зенит» с 62 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 14-я строчка и 22 балла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-08-aleksandr-erokhin-ufa-vsegda-dostavlyaet-lideram-mnogo-problem.htm
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