Карпин одним словом оценил сезон «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона для команды.

«Отлично!» — сказал Карпин «СЭ».

«Ростов» занял 4-е место по итогам сезона-2022/23, набрав 53 очка за 30 туров. Чемпионом страны стал «Зенит» с 70 очками. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54.