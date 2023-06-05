Карпин — о возможном назначении в «Спартак» и «Динамо»: «Никак не отношусь к этим слухам»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак» и «Динамо».

— Многие пишут, что вы можете прийти в «Динамо», «Спартак»...

— Там спрашивайте. Я откуда знаю.

— Как относитесь к этим слухам?

— Никак.

— То есть вам комфортно в Ростове?

— Мне комфортно всегда.

4 мая «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. К оставшимся матчам сезона-2022/23 команду готовил 33-летний Павел Алпатов.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.