Карпин оценил Шомуродова в 50 миллионов евро

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эксклюзивном интервью "СЭ" не стал комментировать трансферную политику "Спартака".

– Вы утверждали следующее: "Риска потерять Шомуродова или Норманна пока нет. Мы никого не продаем. Но если завтра предложат 50 миллионов, то сам отведу их".

– Так и есть.

– Значит, Шомуродов и Норманн стоят 50 миллионов евро? Не многовато?

– Для меня, да – 50 миллионов.

– Что вы чувствуете, когда узнаете, что "Зенит" тратит на Малкома более 40 миллионов?

– Ничего.

– Нет досады, что у "Ростова" даже близко нет таких возможностей?

– Нет. Работаем в тех условиях, какие есть, и мы счастливы.

– Как вам трансферная политика "Спартака"? Впечатляет?

– Меня впечатляет? Почему? Какое отношение я сейчас имею к "Спартаку"?

– Ваша бывшая команда.

– Ну и? Бывшая же. (Виталий Айрапетов)​

Трансферное лето РПЛ: кого покупают и кого продают клубы

Все сделки – в одной таблице