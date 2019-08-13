Карпин оценил Шомуродова в 50 миллионов евро

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эксклюзивном интервью "СЭ" не стал комментировать трансферную политику "Спартака".
– Вы утверждали следующее: "Риска потерять Шомуродова или Норманна пока нет. Мы никого не продаем. Но если завтра предложат 50 миллионов, то сам отведу их".
– Так и есть.
– Значит, Шомуродов и Норманн стоят 50 миллионов евро? Не многовато?
– Для меня, да – 50 миллионов.
– Что вы чувствуете, когда узнаете, что "Зенит" тратит на Малкома более 40 миллионов?
– Ничего.
– Нет досады, что у "Ростова" даже близко нет таких возможностей?
– Нет. Работаем в тех условиях, какие есть, и мы счастливы.
– Как вам трансферная политика "Спартака"? Впечатляет?
– Меня впечатляет? Почему? Какое отношение я сейчас имею к "Спартаку"?
– Ваша бывшая команда.
– Ну и? Бывшая же. (Виталий Айрапетов)
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