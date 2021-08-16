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Карпин объяснил, почему он покинул «Ростов»

20:27
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему отказался от совмещения с должностью главного тренера в «Ростове».

«Понял, что на сто процентов не смогу выкладываться и в клубе, и в сборной, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ». — Где-то будет меня не хватать. Чтобы никому не навредить, решил продолжить сотрудничество со сборной.

Пресс-конференцию Черчесова после Евро не смотрел. Зачем? Ты в интернете живешь, а я там бываю. Его интервью разобрали на цитаты, можно было все прочесть. Он сказал то, что и хотел сказать».

Карпин заменил Станислава Черчесова в сборной после Евро-2020.

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