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«Сочи» — «Химки»: все голы матча

20:31
Игроки «Химок» на стадионе в Сочи. Фото ФК «Химки»
Игроки «Химок» на стадионе в Сочи. Фото ФК «Химки»
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Все голы матча четвертого тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Химки» (3:0).

На 17-й минуте первый мяч забил Максим Барсов.

Ивелин Попов на 54-й минуте удвоил счет.

На 75-й минуте болгарин оформил дубль.

Сочи — Химки

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Евгений Петров все материалы автора

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