«Сочи» — «Химки»: все голы матча
20:31
Все голы матча четвертого тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Химки» (3:0).
На 17-й минуте первый мяч забил Максим Барсов.
Попов зряче прострелил, и Барсов в касание катнул мяч мимо Лантратова ? pic.twitter.com/UH5imSnbtg— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2021
Ивелин Попов на 54-й минуте удвоил счет.
Попов спокойно получил получил пас от Бурмистрова, раскидал Филина и ювелирно закатил мяч в пустой угол. Какая красота ? pic.twitter.com/nLG8JtpGZL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2021
На 75-й минуте болгарин оформил дубль.
Еще одна конфетка от Попова. Любуйся ? pic.twitter.com/jJGmmCe7bW— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2021
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