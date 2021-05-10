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«Спартак» вышел на матч с «Химками» в специальных футболках с цитатой Тедеско

19:14
10 мая. «Спартак» вышел на матч с «Химками» в специальных футболках с цитатой Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 мая. «Спартак» вышел на матч с «Химками» в специальных футболках с цитатой Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Игроки «Спартака» вышли на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» в специальных футболках. Они содержат цитату главного тренера Доменико Тедеско и изображение самого немецкого специалиста.

«Фанаты «Спартака» страстные и эмоциональные — мне это очень нравится», — именно эти слова запечатлены на футболках. Тедеско покидает команду по окончании сезона.

Для тренера матч с «Химками» станет последней домашней игрой во главе красно-белых.

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