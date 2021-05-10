«Спартак» вышел на матч с «Химками» в специальных футболках с цитатой Тедеско

Игроки «Спартака» вышли на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» в специальных футболках. Они содержат цитату главного тренера Доменико Тедеско и изображение самого немецкого специалиста.

«Фанаты «Спартака» страстные и эмоциональные — мне это очень нравится» ??



На матч команда вышла в специальных футболках с цитатой Доменико Тедеско ??? pic.twitter.com/AXYRjPLL2U — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

«Фанаты «Спартака» страстные и эмоциональные — мне это очень нравится», — именно эти слова запечатлены на футболках. Тедеско покидает команду по окончании сезона.

Спартак вышел на матч в футболках, посвященных Тедеско ?? pic.twitter.com/txLUHwcmKD — Artem Kalinin (@kalininart) May 10, 2021

Для тренера матч с «Химками» станет последней домашней игрой во главе красно-белых.