«Спартак» вышел на матч с «Химками» в специальных футболках с цитатой Тедеско
19:14
Игроки «Спартака» вышли на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» в специальных футболках. Они содержат цитату главного тренера Доменико Тедеско и изображение самого немецкого специалиста.
«Фанаты «Спартака» страстные и эмоциональные — мне это очень нравится» ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021
На матч команда вышла в специальных футболках с цитатой Доменико Тедеско ??? pic.twitter.com/AXYRjPLL2U
«Фанаты «Спартака» страстные и эмоциональные — мне это очень нравится», — именно эти слова запечатлены на футболках. Тедеско покидает команду по окончании сезона.
Спартак вышел на матч в футболках, посвященных Тедеско ?? pic.twitter.com/txLUHwcmKD— Artem Kalinin (@kalininart) May 10, 2021
Для тренера матч с «Химками» станет последней домашней игрой во главе красно-белых.
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