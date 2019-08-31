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Карпин не исключил появления на поле Байрамяна

16:24
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 8-го тура российской премьер-лиги с «Локомотивом» поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

— Байрамян готов сыграть? Планируете его выход?

— Ну он готов, насколько надо — настолько и выйдет, — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер». — Планировать замены? Все может измениться в первом тайме, кто-то получил травму или карточку и все эти плановые замены... Это в предсезонке можно планировать дать сыграть какому-то игроку, а здесь все по игре.

— Выездные матчи у «Ростова» складываются не очень. Вы думали об этом до встречи?

— Конечно нет. Ни один тренер, игрок никогда не думает о том, что, где, когда было с кем-то. Игроки другие, команда другая. Играют все по-разному. Вспоминать, как играли раньше, никому не нужно.

Локомотив — Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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