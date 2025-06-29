Челестини хотел бы, чтобы его сыграли в фильме Роберт Де Ниро или Том Круз
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, каких актеров хотел бы видеть в роли себя в фильме.
— Если бы вам нужно было выбрать актера, чтобы вас сыграли в фильме, кто бы это был?
— Сложный вопрос. Возможно, Роберт Де Ниро, люблю его и Тома Круза, — сказал Челестини на пресс-конференции перед BetBoom Братским Кубком.
20 июня ЦСКА объявил о назначении 49-летнего швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1». Ранее специалист возглавлял «Базель».
