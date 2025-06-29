Футбол
29 июня, 14:50

Челестини хотел бы, чтобы его сыграли в фильме Роберт Де Ниро или Том Круз

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, каких актеров хотел бы видеть в роли себя в фильме.

— Если бы вам нужно было выбрать актера, чтобы вас сыграли в фильме, кто бы это был?

— Сложный вопрос. Возможно, Роберт Де Ниро, люблю его и Тома Круза, — сказал Челестини на пресс-конференции перед BetBoom Братским Кубком.

20 июня ЦСКА объявил о назначении 49-летнего швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1». Ранее специалист возглавлял «Базель».

Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
  • esheg

    Роберту Де Ниро 81 год, Челестини -- 49. Когда Челестини исполнится 81, Роберту Де Ниро (дай бог ему здоровья и многие лета!) будет 120 с хвостиком. Еще раз: Роберту Де Ниро здоровья и многие лета!

    29.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спасибо СЭ, с деццтва интересовал ответ на этот вопрос.

    29.06.2025

  • Степочкин

    "— Если бы вам нужно было выбрать актера, чтобы вас сыграли в фильме, кто бы это был?"(с) 2 журналиста СЭ, 2 мозга спортивной журналистики задали такой важный вопрос главному тренеру команды РПЛ!!! Вы там в СЭ что курите? А чего не спросили с какой порноактрисой хотел бы переспать или какие кролики ему нравятся белые или черные?

    29.06.2025

  • Alex K.

    Это да, славу дешевой проститутки ты уже себе заработал, теперь не отвертишься

    29.06.2025

    • Карпин — о проклятии «Динамо»: «Я скажу Павлу Пивоварову, чтобы он поставил свечки за клуб»

    Карпин о приглашении Антона Миранчука в «Динамо»: «Номер есть, после пресс-конференции ему позвоню»
