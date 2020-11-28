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Карпин и Кафанов спародировали сцену из «Джентльменов»

09:26
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Пресс-служба «Ростова» опубликовала фото главного тренера команды Валерия Карпина и его помощника Виталия Кафанова, пародирующее сцену из фильма Гая Ричи «Джентльмены».

«Какой вариант вам нравится больше», — говорится в подписи к посту, где опубликовано фото Карпина с Кафановым и кадр из фильма с Колином Фарреллом и Чарли Ханнэмом.

Сегодня, 28 ноября «Ростов» примет на своем поле «Динамо». Начало встречи — в 19.00 (мск).

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