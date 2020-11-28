Карпин и Кафанов спародировали сцену из «Джентльменов»
Пресс-служба «Ростова» опубликовала фото главного тренера команды Валерия Карпина и его помощника Виталия Кафанова, пародирующее сцену из фильма Гая Ричи «Джентльмены».
«Какой вариант вам нравится больше», — говорится в подписи к посту, где опубликовано фото Карпина с Кафановым и кадр из фильма с Колином Фарреллом и Чарли Ханнэмом.
Какой вариант Вам нравится больше? ? pic.twitter.com/QLWzJoKqUk— Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2020
Сегодня, 28 ноября «Ростов» примет на своем поле «Динамо». Начало встречи — в 19.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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