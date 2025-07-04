Натхо: «Надеюсь, что российские клубы как можно скорее вернутся в еврокубки»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо прокомментировал отстранение российских клубов международных турниров.

«Я надеюсь, что российские клубы как можно скорее вернутся в еврокубки. В России очень сильные команды, которые могут многое дать мировому футболу. Верю, что скоро все наладится и мы снова услышим гимн Лиги чемпионов на стадионе ЦСКА», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

1 июля «Партизан» уступил ЦСКА со счетом 1:3 в матче BetBoom Братского Кубка.

Ранее 37-летний израильтянин выступал в России за «Рубин» и ЦСКА.

Российский клубы и сборные отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.