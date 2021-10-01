Семак рассказал о физическом состоянии футболистов «Зенита» перед игрой с «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физическом состоянии футболистов команды перед матчем 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
«Думаю, в команда находится в нормальном физическом состоянии. Вопрос больше к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды. «Сочи» — очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим всё сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть. Азмун? Сердар набирает кондиции. Перед первой игрой, в которой он вышел на замену, он совсем мало тренировался с командой. Что касается второй игры, нам удалось поработать еще три дня, сейчас еще несколько дней. Поэтому посмотрим и решим, сколько по времени он готов сыграть», — приводит официальный сайт «Зенита» Семака.
Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 3 октября, начало встречи — в 16.30 (мск).
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-01-sergey-semak-sochi-kvalifitsirovannaya-i-opytnaya-komanda-s-kotoroy-nam-vsegda-slozhno-igrat.htm
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