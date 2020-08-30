Карасеву ВАР не нужен. Почему не назначен пенальти в ворота «Краснодара»?

На 26-й минуте матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» (1:1) правильно поступил Сергей Карасев, не назначив пенальти в ворота «быков». Непонятно, зачем в его действия вмешались видеоассистенты Игорь Панин и Дмитрий Мосякин. В том эпизоде не было оснований для назначения 11-метрового удара, это не явная и не очевидная ошибка рефери. И вообще не ошибка.

В том моменте защитник краснодарцев Сергей Петров сыграл головой в мяч, отбив его в сторону. При приземлении на газон произошел контакт его ноги с ногой Хорена Байрамяна. Почему Панин и Мосякин решили, что это фол, сказать сложно. Но они предложили Карасеву изучить видеозапись эпизода на мониторе.

Карасев, посмотрев повторы, остался при своем мнении и пенальти не назначил. Возникает вопрос — зачем нужны такие видеоарбитры?