Карасев правильно не засчитал гол «Зенита» — мяч не пересек линию ворот

На 11-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» судья Сергей Карасев принял верное решение, не засчитав гол сине-бело-голубых.

Видеоповторы убедили в том, что спартаковский защитник Даниил Хлусевич успел спасти свою команду — выбил мяч до того, как он полностью пересек линию ворот.