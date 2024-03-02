Агент Талаева заявил, что Голенков находится не в оптимальной форме

Футбольный агент Андрей Талаев оценил шансы нападающего «Ростова» Егора Голенков попасть в расширенный список сборной России в этом году.

«Да как я могу думать, я могу желания свои говорить. А думать должен главный тренер сборной, наверное. Он, как никто другой знает возможности Егора. Раз не вызывает, значит, не достоин. Находится ли Егор в своей оптимальной форме? Я думаю, что нет. Он может лучше играть», — приводит «РБ Спорт» слова Талалаева.

В текущем сезоне 24-летний Голенков провел 19 матчей в РПЛ, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами. За юниорскую сборную России на его счету 1 игра.