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10 февраля, 07:57

Капленко: «Когда перешел в «Зенит», мне предложили 80-й номер, как у Роналдиньо в «Милане»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Балтики» Кирилл Капленко рассказал, почему играет под 55-м номером.

«Когда только начинал играть, у меня был 10-й номер. На день рождения мне подарили футболку Алессандро Дель Пьеро, у которого тоже была «десятка». Когда перешел в «Зенит», мне предложили 80-й. Думал, взять его, номер, как у Роналдиньо в «Милане».

Но позже дали еще 55-й. Две пятерки, которые в сумме дают десять — мой первый номер. С того момента у меня 55-й в сердце засел. Хотелось бы играть только под этим номером», — цитирует Metaratings.by Капленко.

В текущем сезоне 24-летний Капленко сыграл 16 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaplenko-v-zenite-mne-predlagali-80-i-nomer-kak-u-ronaldino-v-milane-332626/
Кирилл Капленко
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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