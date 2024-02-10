Капленко: «Когда перешел в «Зенит», мне предложили 80-й номер, как у Роналдиньо в «Милане»

Новичок «Балтики» Кирилл Капленко рассказал, почему играет под 55-м номером.

«Когда только начинал играть, у меня был 10-й номер. На день рождения мне подарили футболку Алессандро Дель Пьеро, у которого тоже была «десятка». Когда перешел в «Зенит», мне предложили 80-й. Думал, взять его, номер, как у Роналдиньо в «Милане».

Но позже дали еще 55-й. Две пятерки, которые в сумме дают десять — мой первый номер. С того момента у меня 55-й в сердце засел. Хотелось бы играть только под этим номером», — цитирует Metaratings.by Капленко.

В текущем сезоне 24-летний Капленко сыграл 16 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.