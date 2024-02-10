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10 февраля, 07:40

Аленичев: «Мостовому надо было давно получать тренерскую лицензию и искать команду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал решение Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

«Конечно рад, что Мостовой пошел учиться на тренера! Мы с Егором Титовым и с Андреем Тихоновым давно ему об этом говорили, что нужно обязательно попробовать, обладая таким богатым опытом. Давно надо было получать эту лицензию и искать команду. Саня, наверное, хочет начать сразу с команды РПЛ. Мое мнение, что можно попробовать и со Второй или Первой лиги.

То, что Мостовой уже учится – это большое дело. Я желаю ему в ближайшее время все-таки закончить учебу и начать свою тренерскую профессиональную карьеру. Ему есть чему научить молодое поколение», – цитирует Metaratings.ru Аленичева.

Мостовой в мае прошлого года подал документы в академию РФС для получения тренерской лицензии.

Источник: https://metaratings.ru/news/alenichev-treneru-mostovomu-est-chemu-nauchit-molodyozh-332581/
Александр Мостовой
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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