Аленичев: «Мостовому надо было давно получать тренерскую лицензию и искать команду»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал решение Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

«Конечно рад, что Мостовой пошел учиться на тренера! Мы с Егором Титовым и с Андреем Тихоновым давно ему об этом говорили, что нужно обязательно попробовать, обладая таким богатым опытом. Давно надо было получать эту лицензию и искать команду. Саня, наверное, хочет начать сразу с команды РПЛ. Мое мнение, что можно попробовать и со Второй или Первой лиги.

То, что Мостовой уже учится – это большое дело. Я желаю ему в ближайшее время все-таки закончить учебу и начать свою тренерскую профессиональную карьеру. Ему есть чему научить молодое поколение», – цитирует Metaratings.ru Аленичева.

Мостовой в мае прошлого года подал документы в академию РФС для получения тренерской лицензии.