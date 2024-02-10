Пареха рассказал, что нужно поменять «Спартаку» для победы в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» назвал проблемы красно-белых, которые мешают клубу вновь выиграть чемпионат России.

«Думаю, здесь речь должна идти о воссоздании клуба-победителя — таким, каким он был раньше. То есть чемпионского «Спартака». Нужно, чтобы это вернулось в головы игроков. Важно начать с совета директоров, тренера и игроков, изменить менталитет и подписать футболистов высокого уровня, чтобы они могли конкурировать и выиграть титул», — сказал Пареха «СЭ».

Аргентинский футболист выступал в московском клубе с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России-2011/12.

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17.