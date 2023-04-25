Нетфуллин подтвердил отстранение от тренировок «Торпедо»

Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил отстранение от тренировок клуба по решению главного тренера Жозепа Клотета.

«Информация, что я отстранен от тренировок, — правда. Я узнал это лично от главного тренера через переводчика. Просидев меньше минуты в форме, произошел негативный разговор. Причина, которую озвучил тренер, что я привношу негатив в коллектив. В ответ я хотел поинтересоваться, узнать аргументы, а в ответ Клотет встал и ушел. После этого вызвали Илью Кутепова, и их разговор закончился на той же ноте. Мы не принимали участие в тренировке, стояли на бровке. Главный тренер хотел нас выгнать и оттуда, но это его решения. По всем остальным вопросам лучше обратиться уже к нему и президенту клуба», — цитирует игрока РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что помимо Нетфуллина отстранен также защитник Илья Кутепов, который в комментарии «СЭ» эту информацию опровергнул.