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Сегодня, 16:48

Нетфуллин подтвердил отстранение от тренировок «Торпедо»

Руслан Минаев
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Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил отстранение от тренировок клуба по решению главного тренера Жозепа Клотета.

«Информация, что я отстранен от тренировок, — правда. Я узнал это лично от главного тренера через переводчика. Просидев меньше минуты в форме, произошел негативный разговор. Причина, которую озвучил тренер, что я привношу негатив в коллектив. В ответ я хотел поинтересоваться, узнать аргументы, а в ответ Клотет встал и ушел. После этого вызвали Илью Кутепова, и их разговор закончился на той же ноте. Мы не принимали участие в тренировке, стояли на бровке. Главный тренер хотел нас выгнать и оттуда, но это его решения. По всем остальным вопросам лучше обратиться уже к нему и президенту клуба», — цитирует игрока РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что помимо Нетфуллина отстранен также защитник Илья Кутепов, который в комментарии «СЭ» эту информацию опровергнул.

Источник: РИА
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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