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Сегодня, 16:41

Тарханов заявил, что на результаты матчей «Урала» повлияли судейские ошибки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал неудачные результаты «Урала», где он раньше работал, в чемпионате России.

«Трудно сказать, что с ними произошло. Наверное, выступая и в Кубке России, и в чемпионате, функционально «подсели». Не выдержали темпа. Они сами говорят: тяжелый график, непривычно. Много эмоций затратили. Они же, вспомните, прошли в Кубке России «Спартак». Все это бесследно не проходит. Игра на два фронта выматывает, отнимает силы. Многие не готовы к этому по весне. Хотя я не могу сказать, что «Урал» плохо играет. Где-то не везет, не забивают. Где-то судейские ошибки. Мешают ли им судьи? Ну, конечно. Они шли 16 матчей без поражений. Не бывает так, что всегда на одном уровне играешь. Даже у больших команд это не получается. Какой-то спад идет — сразу на результатах сказывается», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 24 туров «Урал» занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. 29 апреля «Урал» сыграет с «Краснодаром» в рамках 25-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-na-rezul-taty-matchej-urala-povliyali-sudejskie-oshibki/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Александр Тарханов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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