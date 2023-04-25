Роман Березовский считает, что уровень РПЛ снизился

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о падении уровня РПЛ.

«К сожалению, уровень снизился. Есть отдельно взятые матчи, за которыми интересно смотреть. Но процентов 70 матчей — это ФНЛ двухлетней давности. Реформы? Не знаю. Может, и стоит что-то изменить. Ввести плей-офф. Форматов много», — приводит «РБ Спорт» слова Березовского.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков. Второе место занимает «Ростов» с 49 очками. Третьим идет «Спартак» (48 очков).