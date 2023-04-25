Источник: Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с основной «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, оба футболиста продолжат тренировки со второй командой автозаводцев.

29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. 30-летний Нетфуллин в 27 играх нынешнего сезона забил один мяч.

«Торпедо» в 24-м туре РПЛ проиграло «Химкам» со счетом 2:4. Команда занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место с 13 очками.