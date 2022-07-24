Карпин: «Игра с «Локомотивом» была сложнее, чем с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

— Игра с «Локомотивом» была сложнее, чем с «Динамо». Первый тайм был не лучшим, во втором тайме получше выглядели. Больно и обидно. С «Локомотивом» можно было еще поиграть. Обидно, что не набрали три очка.

— Вы заменили центрального защитника Прохина: по травме или нет?

— По карточке.

— Соперник не навязывал свою игру?

— Нам никто не навязывал свою игру, просто они забили. Нам не хватало последнего момента, прострела, подачи. Этого не хватало.