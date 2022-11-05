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Сегодня, 16:52

Джикия — о матче с «Сочи»: «Ничейный результат. Идем дальше»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

— Неудачно играем на поле «Сочи»? Это уже история, все что было до. Повторюсь, что ничейный результат. Идем дальше.

— Что можете сказать по газону?

— Все в равных условиях.

— Удивил чем-то «Сочи»?

— Хорошая и качественная команда с хорошим подбором футболистов, которая создает моменты. Команда не закрывается, не обороняется.

— Почему результат сегодня такой был?

— Какой?

— Ничейный. Вы потеряли два очка.

— Бывает такое в футболе.

— Тем более «Зенит» сейчас 2:0 проигрывает.

— Не слежу пока за результатами других команд.

— Что не хватило, чтоб удержать победный счет?

— Пропустили гол в раздевалку в конце первого тайма, ненужный гол. Такое бывает, к сожалению. Потом игра в принципе хорошо складывалась, были хорошие моменты, но мы их не реализовали.

— Согласен, что второй тайм «Спартака» один из самых слабых за последнее время?

— Не сравниваю, кто какие таймы проводит.

— Нет ощущения, что не настроились?

— Нет, настрой и настроение были хорошими. Повторюсь, ничейный результат в Сочи — такое тоже бывает.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Георгий Джикия
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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