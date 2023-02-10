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Сегодня, 09:05

Глебов назвал игру с «Зенитом» одной из самых легких в чемпионате России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает матч против «Зенита» (1:3) одним из самых легких.

«По мне, матч с «Зенитом» в плане игры в футбол получился одним из самых легких для нас. «Зенит» может позволить себе не играть строго без мяча. Мы об этом разговаривали и выходили с мыслью о том, что мяч должен быть у нас. Все понимают, что у них очень хороший центр поля, хорошая атака, так что, если мяч у них, то они будут диктовать свою игру.

В принципе, много моментов они нам не создали, если разбирать саму игру. А вот если им мяч отдать, то нагрузка на оборону и центр поля сразу увеличится — и так уже намного тяжелее. Без мяча же им приходится больше бегать, а кто это любит? В первом тайме мы чувствовали, как многие игроки «Зенита» злились, потому что, скажем так, не все получалось», — сказал Глебов «СЭ».

После первой половины сезона РПЛ «Зенит» лидирует с 42 очками. «Спартак» — второй с 36 очками, третьем место занимает «Ростов».

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь»

Данил Глебов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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