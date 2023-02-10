Глебов назвал игру с «Зенитом» одной из самых легких в чемпионате России

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает матч против «Зенита» (1:3) одним из самых легких.

«По мне, матч с «Зенитом» в плане игры в футбол получился одним из самых легких для нас. «Зенит» может позволить себе не играть строго без мяча. Мы об этом разговаривали и выходили с мыслью о том, что мяч должен быть у нас. Все понимают, что у них очень хороший центр поля, хорошая атака, так что, если мяч у них, то они будут диктовать свою игру.

В принципе, много моментов они нам не создали, если разбирать саму игру. А вот если им мяч отдать, то нагрузка на оборону и центр поля сразу увеличится — и так уже намного тяжелее. Без мяча же им приходится больше бегать, а кто это любит? В первом тайме мы чувствовали, как многие игроки «Зенита» злились, потому что, скажем так, не все получалось», — сказал Глебов «СЭ».

После первой половины сезона РПЛ «Зенит» лидирует с 42 очками. «Спартак» — второй с 36 очками, третьем место занимает «Ростов».

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь»