Паршивлюк: «Всю жизнь мечтал выиграть со «Спартаком». Слукавлю, если скажу, что у меня ничего не скребло внутри»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил о том, что ему пришлось уйти из «Спартака» перед его единственным чемпионским сезоном с 2003 года.

— Обидно было провести всю жизнь в «Спартаке» и не «дожить» один сезон до чемпионства?

— Обидно. Всю жизнь мечтал выиграть с этим клубом что-то. Я был в «Анжи», когда все это происходило. Конечно, хотелось быть частью этого праздника. Слукавлю, если скажу, что у меня ничего не скребло внутри. Но что было, то было. Судьба наградила меня не этим трофеем, но чем-то большим — новыми друзьями, которых обрел в других городах, и я до сих пор с ними вижусь и общаюсь.

Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака». Защитник покинул красно-белых летом 2016 года, после чего выступал за «Анжи» и «Ростов». В июле 2019 года футболист подписал контракт с «Динамо».