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Алькарас стал вторым игроком, победившим первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» за сезон

Руслан Минаев

Испанец Карлос Алькарас выиграл финальный матч US Open-2025 против итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

Алькарас стал вторым игроком с момента появления рейтинга ATP в 1973-м, который победил первую ракетку мира в нескольких финалах турниров «Большого шлема» в одном сезоне, сообщает Opta Ace. Испанец был сильнее итальянца в финале «Ролан Гаррос».

В 2008 году такой результат показывал Рафаэль Надаль, победивший Роджера Федерера в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

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Теннис
US Open
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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