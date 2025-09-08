Алькарас стал вторым игроком, победившим первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» за сезон

Испанец Карлос Алькарас выиграл финальный матч US Open-2025 против итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

Алькарас стал вторым игроком с момента появления рейтинга ATP в 1973-м, который победил первую ракетку мира в нескольких финалах турниров «Большого шлема» в одном сезоне, сообщает Opta Ace. Испанец был сильнее итальянца в финале «Ролан Гаррос».

В 2008 году такой результат показывал Рафаэль Надаль, победивший Роджера Федерера в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.