Вендел не сможет принять участия в матче против «Црвены Звезды»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о физическом состоянии полузащитника петербуржцев Вендела после травмы.

— Сможет ли Вендел принять участие в матче против «Црвены Звезды»?

— Нет, он не сможет сыграть в этом матче.

Вендел получил повреждение в игре 27-го тура прошедшего сезона РПЛ с «Пари НН» (2:1). Бразилец пропустил остаток сезона-2024/25 из-за травмы.

«Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в воскресенье, 29 июня. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.