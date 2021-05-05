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Канделаки о Салиховой в совете директоров «Спартака»: «Красивая и умная женщина — стимул для команды»

14:47
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала включение Заремы Салиховой в состав совета директоров «Спартака».

«Очень рада назначению Заремы Салиховой в Совет директоров клуба. «Матч ТВ» будет делать с Заремой большое и развернутое интервью. Знаем не понаслышке, как она любит футбол и болеет за «Спартак»! А вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина всегда дополнительный стимул для команды и будущих побед», — написала у себя в Twitter Канделаки.

3 мая стало известно, что Салихова вошла в состав совета директоров красно-белых. Она является супругой владельца клуба, Леонида Федуна.

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