Канчельскис заявил, что в российском футболе работают проходимцы и дилетанты

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном расширении РПЛ до 36 команд.

«Сколько-сколько? 36 команд в РПЛ? Ха-ха-ха! Почему не 38, и не 40? Хватит смешить весь мир, мы и так уже всех насмешили. Ни в одной лиге мира такого нет, а мы всех хотим удивить, и делаем это, но с негативной стороны. Смеются над нами, как над клоунами. Беда в том, что такие, как Туфан Садыгов, это нефутбольные люди, которые приходят в наш футбол и предлагают такие бредовые идеи. Ничего сказать не могу — смех, да и только! Каждый хочет изобрести велосипед, но его и так давно изобрели. Мне просто жаль таких людей. Бесит, что в нашем футболе работают проходимцы и дилетанты!» — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев ответил на вопрос о том, возможно ли расширение РПЛ.