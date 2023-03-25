В шорт-лист «Торпедо» входят пять испанских тренеров

В шорт-лист кандидатов на пост главного тренера московского «Торпедо» входят пять испанских специалистов, сообщает Sport24.

По информации источника, после отставки Андрея Талалаева на пост главного тренера столичного клуба претендуют Оскар Гарсия, Давид Катала, Пеп Клотет, Хиско Муньос и Альберт Виньяс.

Оскар Гарсия ранее возглавлял такие клубы, как «Брайтон», «Уотфорд», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Сент-Этьен», «Сельта» и «Реймс». Хиско Муньос тренировал «Динамо» (Тбилиси), «Уотфорд», «Уэску» и «Анортосис». Пеп Клотет работал главным тренером в «Бирмингеме», «Оксфорд Юнайтед», «Брешии», СПАЛе и «Хальмстаде». Давид Катала возглавлял кипрские АЕК и «Лимасол».

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.