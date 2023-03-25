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Сегодня, 15:20

Галактионов: «Если я буду копаться в комментариях, статьях, я сойду с ума»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как он относится к критике в свой адрес.

— Был скепсис, но сейчас вы доказываете, что назначение было правильное.

— Я нахожусь в работе, в команде. Стараюсь все это не читать. Понятно, что отголоски доходят. Но если я буду копаться в комментариях, статьях, я сойду с ума. И работать в этой профессии точно не буду. То, что люди говорят, это их право. Вопрос степени корректности и уважения. Между коллегами и тренерским сообществом он должен быть.

— Задачу не попасть в стыки вы решаете успешно. Какую задачу ставить на следующие десять туров?

— «Локомотив» находится не на том месте, где он должен находиться. Мы должны быть наверху. Шаг за шагом. От игры к игре мы должны продвигаться. И с точки зрения результата, и с точки зрения качества игры. Очередная задача сделать так, чтобы «Локомотив» был выше. Нам надо побеждать, таблицу посчитаем уже в конце. Все относительно, как и вверх, так и вниз. Поэтому одна победа нам даст толчее для дальнейших свершений.

«Локомотив» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 20 матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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