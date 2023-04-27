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Сегодня, 10:54

Канчельскис заявил, что Мостовой более востребован, чем Слуцкий

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Он считает, что он менее востребован, чем Александр Мостовой.

«Я хорошо отношусь к Сане Мостовому, с уважением. Дружим, дружили и будем дружить. Он часто высказывает свое мнение, имеет право. Мне что, перестать с ним общаться из-за этого?

Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то, это первое. Второе — Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права. Пусть не говорит так много, потому что некоторые его высказывания неправильные. Когда нефутбольный человек говорит о футболе — это максимально нелогично. Что и делает Слуцкий. Надо понимать, что, как и кому говорить. Вот кто-то знает Леонида в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и все, вывод понятен", — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Мостовой и Слуцкий на данный момент находятся без команд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-mostovoj-bolee-vostrebovan-chem-slutskij-leonid-nefutbol-ny-j-chelovek/
Александр Мостовой
Леонид Слуцкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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