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Сегодня, 10:50

Агузаров сравнил Кокорина и Вальбуэна: «Саша и близко не футболист уровня Матье»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова Романа Широкова о том, что в России существует пиетет перед иностранными футболистами.

Ранее экс-футболист сборной России согласился с высказываниями Александра Кокорина, который возмутился, что Уилкшира и Вальбуэна считают легендами «Динамо».

«Я лично со своими партнерами привозил Вальбуэна в Россию. На тот момент ему было 28 лет, он был одним из лидеров сборной и вся его карьера была связана с «Марселем». Поверьте, у него была куча более заманчивых предложений, чем в «Динамо». Он решился на этот переход после разговора с Черчесовым. На своей памяти я не помню футболиста который отказал бы Черчесову. Они до сих пор с Матье в очень хороших отношениях, периодически созваниваются. Конечно, Матье один из тех легионеров, который оставил яркий след, пусть и провел не так много времени в России. Когда он находился на поле, он творил. Абсолютно заслуженно он был любимчиком у болельщиков, выкладывался на все 100 в каждом эпизоде. При всем уважении к Кокорину, не берусь отвечать за этап проведенный в «Динамо», но, в целом, он конечно и близко не футболист уровня Вальбуэна», — сказал Агузаров «СЭ».

Александр Кокорин
Матье Вальбуэна
Роман Широков
ФК Динамо (Москва)
4
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
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Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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