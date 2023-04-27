Агузаров сравнил Кокорина и Вальбуэна: «Саша и близко не футболист уровня Матье»

Футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова Романа Широкова о том, что в России существует пиетет перед иностранными футболистами.

Ранее экс-футболист сборной России согласился с высказываниями Александра Кокорина, который возмутился, что Уилкшира и Вальбуэна считают легендами «Динамо».

«Я лично со своими партнерами привозил Вальбуэна в Россию. На тот момент ему было 28 лет, он был одним из лидеров сборной и вся его карьера была связана с «Марселем». Поверьте, у него была куча более заманчивых предложений, чем в «Динамо». Он решился на этот переход после разговора с Черчесовым. На своей памяти я не помню футболиста который отказал бы Черчесову. Они до сих пор с Матье в очень хороших отношениях, периодически созваниваются. Конечно, Матье один из тех легионеров, который оставил яркий след, пусть и провел не так много времени в России. Когда он находился на поле, он творил. Абсолютно заслуженно он был любимчиком у болельщиков, выкладывался на все 100 в каждом эпизоде. При всем уважении к Кокорину, не берусь отвечать за этап проведенный в «Динамо», но, в целом, он конечно и близко не футболист уровня Вальбуэна», — сказал Агузаров «СЭ».