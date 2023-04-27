В «Ростове» ответили на вопрос о будущем Полоза

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном продлении контракта с Дмитрием Полозом.

«Наверное, предложим новый контракт. Мы все объявим официально на сайте. Переговоры мы не комментируем, прокомментируем результат», — приводит слова Рыскина ТАСС.

Полоз выступает за «Ростов» с 2020 года. Контракт 31-летнего форварда с клубом истекает летом. В текущем сезоне он провел 20 матчей в РПЛ, отметившись восемью забитыми мячами.