В «Ростове» ответили на вопрос о будущем Полоза
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном продлении контракта с Дмитрием Полозом.
«Наверное, предложим новый контракт. Мы все объявим официально на сайте. Переговоры мы не комментируем, прокомментируем результат», — приводит слова Рыскина ТАСС.
Полоз выступает за «Ростов» с 2020 года. Контракт 31-летнего форварда с клубом истекает летом. В текущем сезоне он провел 20 матчей в РПЛ, отметившись восемью забитыми мячами.
Источник: https://tass.ru/sport/17624049
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|25
|
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|24
|6
|4
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|22
|
14
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|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
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|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
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|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
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|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
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Зенит
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|
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