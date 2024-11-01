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Сегодня, 19:55

Канчельскис считает, что матч с ЦСКА может повлиять на будущее Станковича в «Спартаке»

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Фаворитом матча назову ЦСКА, все-таки команда играет дома. Да и сейчас армейцы выглядят лучше «Спартака». ЦСКА вполне может расшатать кресло под Станковичем. Поражение в дерби болельщики могут не простить», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

Матч на «ВЭБ Арене» состоится 2 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 24 балла. «Спартак» расположился на 6-й строчке, набрав 22 очка.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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2.11 18:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Ахмат – Пари НН
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