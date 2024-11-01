Каштанов удивился низкой посещаемости на матчах РПЛ в Москве и Екатеринбурге

Нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов раскритиковал РПЛ за низкую посещаемость на стадионах.

«В Воронеже как будто и не ощущается, что интерес к футболу в стране снизился, потому что практически всегда собираются полные трибуны на матчах. А когда приезжаешь в Москву или в Химки и видишь полупустые трибуны, то уже другое мнение на этот счет.

Я сам из Брянской области, из Дятьково. И там на команду КФК приходит по тысяче человек. Понятное дело, что это КФК, огород, мало кому интересно — но все равно собирается тысяча человек. А я вот играл за «Урал», и на игре бывало по 230 зрителей. Или вот «Химки» и их 300 человек на трибунах. Вот и зачем эти «Химки» нужны? Для чего это все?» — сказал Каштанов Legalbet.

В сезона-2022/23 средняя посещаемость домашних матчей «Урала» в РПЛ составила 4 851 зрителя. Самая низкая посещаемость была зафиксирована на игре 17-го тура с «Факелом» (2:0) — 2 298 человек.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, посвященного интересу россиян к футболу в период с 2005 по 2024 год.

Согласно данным, за это время количество равнодушных к футболу жителей выросло с 43 до 77 процентов. Число постоянных болельщиков сократилось в пять раз — с 19 до 4 процентов, а тех, кто интересуется футболом лишь время от времени, стало меньше на 16 процентов — с 34 до 18.