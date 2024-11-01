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Каштанов удивился низкой посещаемости на матчах РПЛ в Москве и Екатеринбурге

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Нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов раскритиковал РПЛ за низкую посещаемость на стадионах.

«В Воронеже как будто и не ощущается, что интерес к футболу в стране снизился, потому что практически всегда собираются полные трибуны на матчах. А когда приезжаешь в Москву или в Химки и видишь полупустые трибуны, то уже другое мнение на этот счет.

Я сам из Брянской области, из Дятьково. И там на команду КФК приходит по тысяче человек. Понятное дело, что это КФК, огород, мало кому интересно — но все равно собирается тысяча человек. А я вот играл за «Урал», и на игре бывало по 230 зрителей. Или вот «Химки» и их 300 человек на трибунах. Вот и зачем эти «Химки» нужны? Для чего это все?» — сказал Каштанов Legalbet.

В сезона-2022/23 средняя посещаемость домашних матчей «Урала» в РПЛ составила 4 851 зрителя. Самая низкая посещаемость была зафиксирована на игре 17-го тура с «Факелом» (2:0) — 2 298 человек.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, посвященного интересу россиян к футболу в период с 2005 по 2024 год.

Согласно данным, за это время количество равнодушных к футболу жителей выросло с 43 до 77 процентов. Число постоянных болельщиков сократилось в пять раз — с 19 до 4 процентов, а тех, кто интересуется футболом лишь время от времени, стало меньше на 16 процентов — с 34 до 18.

Источник: Legalbet
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
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 1 : 1
2.11 18:00
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 - : -
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Локомотив – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
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