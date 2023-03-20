Канчельскис сравнил «Химки» с «Палермо»: «Хотят побить рекорд и поменять 8 тренеров за сезон»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«Помню, был в «Палермо» президент, который поменял за сезон 7 тренеров. «Химки», наверное, хотят побить рекорд. Хотят — пускай меняют, не хотят — не меняют. Такими темпами положительного результата они не добьются. Не знаю, чем они дышат, и чего они хотят. Может, у них стоит задача вылететь из РПЛ. «Палермо» — реальный показатель, который не добился результатов и вылетел из серии А», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Химок» обсуждает вариант с отставкой Гогниева. Генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг «СЭ» новость о возможном увольнении специалиста.

После 20 туров «Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.