Семшов заявил, что «Зенит» станет чемпионом

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на второе подряд поражение петербуржцев в весенней части сезона и высказался о возможном возрождении интриги в чемпионской гонке.

«Я как считал, так и считаю, что никакой интриги в чемпионате нет и не будет, «Зенит» станет чемпионом. Нужно уважать других соперников, ЦСКА достаточно сильная команда. Вчера был хороший матч, просто «армейцы» выглядели немного агрессивнее петербуржцев. Качество поля помешало обеим командам показать хороший футбол, желания было просто чуть-чуть больше у ЦСКА. Повторюсь, может быть на бумаге интрига есть, но на самом деле ее нет. Тем более, ближайшие конкуренты петербуржцев теряют очки с командами не из первой пятерки. Поговорят ли петербуржцы после серий из поражений между собой? Тренеру всегда есть, что сказать — после победы и поражения, на то он и тренер. Сейчас будет перерыв на сборную, и футболисты отдохнут друг от друга в плане тренировочного процесса. Думаю, что эта смена обстановки немного встряхнет «Зенит», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Петербургская команда завершила выступление в FONBET Кубке России, а в РПЛ после 20 туров сохраняет лидерство, опережая «Ростов» на семь очков, а «Спартак» — на восемь.