В «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что руководство клуба обсуждает вариант с отставкой главного тренера Спартака Гогниева.

Ранее об этом сообщал Чемпионат.com.

«Об этом говорят стабильно раз в неделю. На повестке нет этого вопроса», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 20 матчах.