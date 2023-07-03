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Канчельскис считает, что чемпионские амбиции «Спартака» сильно преувеличены

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о турнирных раскладах в сезон-2023/24 РПЛ.

«Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне. Их чемпионские амбиции сильно преувеличены и раздуты прессой. Так происходит перед началом каждого нового чемпионата — болельщики красно-белых предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьез сражаться с «Зенитом» за первое место. Расклад первой пятерки такой: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, а «Спартак» расположился на третьей позиции в турнирной таблице.

Новый сезон чемпионата страны стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». «Спартак» в последний раз становился победителем РПЛ в сезоне-2016/17.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-spartak-ne-stanet-chempionom-v-novom-sezone-ih-ambitsii-preuvelicheny/
Андрей Канчельскис
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