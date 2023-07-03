Канчельскис считает, что чемпионские амбиции «Спартака» сильно преувеличены
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о турнирных раскладах в сезон-2023/24 РПЛ.
«Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне. Их чемпионские амбиции сильно преувеличены и раздуты прессой. Так происходит перед началом каждого нового чемпионата — болельщики красно-белых предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьез сражаться с «Зенитом» за первое место. Расклад первой пятерки такой: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.
По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, а «Спартак» расположился на третьей позиции в турнирной таблице.
Новый сезон чемпионата страны стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». «Спартак» в последний раз становился победителем РПЛ в сезоне-2016/17.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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