«Малком, жвачку выкинь». РФС показал переговоры судей во время майского матча «Спартака» с «Зенитом»

РФС показал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2). Встреча проходила 7 мая 2023 года.

В видео показана эпизоды разговоров главного арбитра встречи Павла Кукуяна с футболистами, конфликты игроков и падение форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита».