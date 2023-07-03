«Малком, жвачку выкинь». РФС показал переговоры судей во время майского матча «Спартака» с «Зенитом»
РФС показал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2). Встреча проходила 7 мая 2023 года.
В видео показана эпизоды разговоров главного арбитра встречи Павла Кукуяна с футболистами, конфликты игроков и падение форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита».
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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