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Судейство

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«Малком, жвачку выкинь». РФС показал переговоры судей во время майского матча «Спартака» с «Зенитом»

Виталий Косик
Корреспондент
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РФС показал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2). Встреча проходила 7 мая 2023 года.

В видео показана эпизоды разговоров главного арбитра встречи Павла Кукуяна с футболистами, конфликты игроков и падение форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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